Точный удар бывшего полузащитника "Зенита" Анатолия Тимощука помог мюнхенской "Баварии" победить со счетом 4:2 на своем поле "Фрайбург" в матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу.

Тимощук отличился на 73-й минуте встречи и провел на поле весь матч. Остальные мячи в ворота гостей забили Мартин Демикелис (40), Марио Гомес (61) и Тони Кроос (80). В составе "Фрайбурга" первый мяч на счету Стефана Райзингера (64), а второй в свои ворота забил баварец Эдсон Брафхейд (87).