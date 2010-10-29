Чемпионат России, 26-й тур: расписание матчей и трансляций

Приводим расписание матчей и трансляций 26-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет с пятницы по воскресенье. Открывает программу сегодня в Самаре поединок «Крыльв Советов» и «Рубина».

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - РУБИН

29 октября. Самара. Стадион "Металлург". 18.45 (НТВ Плюс Наш футбол).

ДИНАМО - СИБИРЬ

30 октября. Химки. "Арена Химки". 17.00 (НТВ Плюс Наш Футбол)

СПАРТАК - РОСТОВ

30 октября. Москва. Стадион "Лужники". 19.30 (НТВ Плюс Наш футбол. Спорт HD)

ТОМЬ - АМКАР

31 октября. Томск. Стадион "Труд". 11.45 (НТВ Плюс Наш футбол)

ЗЕНИТ - АЛАНИЯ

31 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский". 14.00 (НТВ Плюс Спорт Плюс)

ТЕРЕК - СПАРТАК Нч

31 октября. Грозный. Стадион им. Билимханова. 14.00 (НТВ Плюс Наш футбол)

АНЖИ - ЛОКОМОТИВ

31 октября. Махачкала. Стадион "Динамо". 16.15 (НТВ Плюс Наш футбол)

САТУРН - ЦСКА

31 октября. Раменское. Стадион "Сатурн". 18.30 (НТВ Плюс Наш футбол. Спорт HD. Россия 2 - 19.45)