Чемпионат России, 26-й тур: расписание матчей и трансляций
29 октября 2010, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]
Приводим расписание матчей и трансляций 26-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет с пятницы по воскресенье. Открывает программу сегодня в Самаре поединок «Крыльв Советов» и «Рубина».
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - РУБИН
29 октября. Самара. Стадион "Металлург". 18.45 (НТВ Плюс Наш футбол).
ДИНАМО - СИБИРЬ
30 октября. Химки. "Арена Химки". 17.00 (НТВ Плюс Наш Футбол)
СПАРТАК - РОСТОВ
30 октября. Москва. Стадион "Лужники". 19.30 (НТВ Плюс Наш футбол. Спорт HD)
ТОМЬ - АМКАР
31 октября. Томск. Стадион "Труд". 11.45 (НТВ Плюс Наш футбол)
ЗЕНИТ - АЛАНИЯ
31 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский". 14.00 (НТВ Плюс Спорт Плюс)
ТЕРЕК - СПАРТАК Нч
31 октября. Грозный. Стадион им. Билимханова. 14.00 (НТВ Плюс Наш футбол)
АНЖИ - ЛОКОМОТИВ
31 октября. Махачкала. Стадион "Динамо". 16.15 (НТВ Плюс Наш футбол)
САТУРН - ЦСКА
31 октября. Раменское. Стадион "Сатурн". 18.30 (НТВ Плюс Наш футбол. Спорт HD. Россия 2 - 19.45)