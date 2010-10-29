Англичане отозвали из ФИФА жалобу на главу российского комитета ЧМ-2018

Заявочный комитет Англии на право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года отозвал свою жалобу, поданную в ФИФА на генерального директора российского заявочного комитета Алексея Сорокина, удовлетворившись извинениями российской стороны, сообщает Рейтер.

Англия является основным конкурентом России в борьбе за ЧМ-2018. Возмущение англичан вызвали реплики Сорокина, который якобы заявил о том, что в Лондоне "высочайший уровень преступности" и "самый высокий уровень потребления алкоголя среди молодежи" в Европе. Сорокин отметил, что британская пресса неверно интерпретировала его слова.

В четверг представитель английской стороны заявил, что министр спорта РФ Виталий Мутко принес извинения "в благородной форме" главе заявочного комитета Англии Джеффу Томпсону. "Естественно, мы приняли извинения и оценили этот жест", - говорится в заявлении английского комитета.

Также на чемпионат 2018 года претендуют совместные заявки Испании/Португалии и Нидерландов/Бельгии. Заседание исполкома ФИФА, на котором будут названы хозяева чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, состоится 2 декабря в Цюрихе.