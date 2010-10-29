За несколько дней до ответного матча с питерским "Зенитом" в Лиге Европы руководство хорватского "Хайдука" прогнало главного тренера Станко Поклеповича, сообщает официальный сайт ФИФА.

Он был уволен после домашнего поражения в национальном чемпионате от "Истры" из Пулы (0:1). Теперь место главного тренера временно будет занимать его помощник Йошко Спаньич.

"Хайдук" идет на втором месте в турнирной таблице первенства Хорватии, отставая от "Динамо" из Загреба на четыре очка. В Лиге Европы "Хайдук" имеет три очка после трех матчей, питерский "Зенит" он примет 4 ноября.