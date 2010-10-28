Форвард московского "Спартака" Ари вынужден будет пропустить концовку футбольного сезона из-за травмы, полученной в матче чемпионата России с питерским "Зенитом" (1:0), заявил на пресс-конференции наставник красно-белых Валерий Карпин.

"Сегодня была сложная игра. Мы играли с командой, которая идет на первом месте и до настоящего момента не проиграла ни одной игры. По опасным моментам первый тайм остался за "Зенитом", второй - за нами. Расстраивает потеря Ари, который выбыл на длительный срок", - сказал Карпин.

В последнее время на «Спартак» обрушилась череда травм ведущих игроков: Алекс, Паршивлюк, а теперь еще и Ари.