Федун тратит на «Спартак» $70 млн в год и отыгрывает только половину суммы

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о том, во что ему обходится клуб, в ноябрьском номере журнала Forbes:

«На «Спартак» я трачу $70 млн в год. Бюджет клуба составляет $70 млн, из них где-то $30-40 млн клуб зарабатывает, остальное – прямые дотации. Плюс к этому я потратил $40 млн на детскую спортивную школу – это Академия «Спартака» имени Федора Черенкова в Сокольниках. Еще у нас строится стадион. На покупку игроков в этом году я уже потратил около 40 миллионов евро. Правда, игроков можно не только покупать, но и продавать».