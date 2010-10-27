В матче чемпионата Голландии между «Аяксом» и «Эксельсиором» в составе амстердамского гранда дебютировал самый, пожалуй, толстый голкипер мирового футбола - Йерун Ферхуфен.

Ферхуфен, вес которого составляет 110 кг, занял место в воротах после того как основной голкипер «Аякса» Мартен Стекеленбург получил травму и вынужден был покинуть поле.

Ферхуфен уже два года в «Аяксе», но на поле в официальном матче вышел впервые. Ему 31 год, он закончил академию «Аякса», откуда на семь лет отправился в «Волендам». Но два года назад «Аякс» вернул своего воспитанника, который выручил свою команду в ответственный момент. Ферхуфен отразил несколько опасных ударов, в том числе в концовке матча и ушел с поля «сухим», получив за свою игру довольно высокую оценку.

В следующем матче «Аякса», который состоится уже сегодня, Ферхуфен готовится впервые выйти в основном составе.