Кубок Английской лиги. "МЮ" - "Вулверхэмптон" – 3:2 (ВИДЕО)
27 октября 2010, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]
"Манчестер Юнайтед" вырвал победу (3:2) у "Вулверхэмптона" в концовке встречи 1/8 розыгрыша Кубка Английской лиги, завоевав путевку в следующий раунд турнира.
Все мячи были забиты во второй половине встречи. "Красные дьяволы" дважды выходили вперед после ударов Бебе (на 56-й минуте игры) и Пак Чжи Суна (70), но гости сравнивали счет - отличились Джордж Элокоби (60) и Кевин Фоли (76).
Победный мяч на 90-й минуте забил вышедший на замену девятью минутами ранее Хавьер Эрнандес.