"Манчестер Юнайтед" вырвал победу (3:2) у "Вулверхэмптона" в концовке встречи 1/8 розыгрыша Кубка Английской лиги, завоевав путевку в следующий раунд турнира.

Все мячи были забиты во второй половине встречи. "Красные дьяволы" дважды выходили вперед после ударов Бебе (на 56-й минуте игры) и Пак Чжи Суна (70), но гости сравнивали счет - отличились Джордж Элокоби (60) и Кевин Фоли (76).

Победный мяч на 90-й минуте забил вышедший на замену девятью минутами ранее Хавьер Эрнандес.