Умер знаменитый осьминог-предсказатель Пауль

Знаменитый осьминог Пауль, прославившийся своими верными предсказаниями во время чемпионата мира по футболу в ЮАР, скончался сегодня утром в аквариуме «Зеелайф» немецкого города Оберхаузена, сообщает «Советский Спорт».

Пауль правильно угадал до единого результаты сборной Германии, а также точно назвал чемпиона и бронзового призера мирового первенства.

В аквариуме обещают, что через некоторое время у них появится «новый Пауль».