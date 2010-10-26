Англия пожаловалась в ФИФА на руководителя российской заявки ЧМ-2018

Заявочный комитет Англии на право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года подал официальную жалобу в ФИФА на руководителя российской заявки, генерального директора Российского футбольного союза Алексея Сорокина, сообщает Рейтер.

Поводом для жалобы послужили критические комментарии Сорокина (на фото) в адрес английской заявки. В особенности его высказывания в интервью газете "Спорт-Экспресс" о том, что в Лондоне "высочайший уровень преступности" и "самый высокий уровень потребления алкоголя среди молодежи" в Европе.

На ЧМ-2018 претендуют Англия, Россия, Испания/Португалия и Нидерланды/Бельгия. Заседание исполкома ФИФА, на котором будут названы хозяева чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, состоится 2 декабря в Цюрихе.