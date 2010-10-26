«Крылья Советов» не смогли долететь из Ростова до Самары

Самарские «Крылья Советов» добирались домой с выездного матча 25-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом», выигранного 2:1, с большими приключениями.

Чартер команды взял курс на аэропорт Курумоч, который находится возле города. Около часа ночи, покружив над самарским аэропортом, экипаж принял решение посадить самолет в Ульяновске, поскольку местный аэропорт до утра из-за сильного тумана был закрыт как на прилет, так и на вылет.

Из Ульяновска до Самары футболисты добирались на машинах, попав на футбольную базу только утром в понедельник. В общей сложности дорога домой заняла 12 часов.

Сегодня команде предоставлен выходной. Непосредственно к матчу с казанским «Рубином» самарцы начнут подготовку завтра, сообщает официальный сайт клуба.