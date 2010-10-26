Юрий Пудышев сыграл в матче чемпионата Белоруссии в возрасте 56 лет!

Тренер брестского «Динамо» Юрий Пудышев, в прошлом известный советский футболист, сыграл за свою команду в матче чемпионата Белоруссии и стал самым возрастным игроком в истории соревнования.

Пудышев, который становился чемпионом СССР далекого 1982 года в составе минского «Динамо», вышел на замену на 90-й минуте матча с БАТЭ (0:2), будучи 56 лет 205 дней от роду. У него нна майке значился 56-й номер.

За время, проведенное на поле, Пудышев несколько раз коснулся мяча, был чрезвычайно активен и даже принял участие в одной из атак «Динамо». Сыграв в стеночку с партнером Хващинским, он попытался выйти один на один с голкипером БАТЭ Сергеем Веремко, однако передача Хващинского получилось слишком сильной.

Пудышев был признан лучшим игроком матча в составе «Динамо». Ранее он уже участвовал в матчах Кубка Белоруссии, проведя один матч за МТЗ-РИПО и один – за брестское «Динамо», сообщает Goals.by.

Юрий Пунтус, главный тренер брестского «Динамо»: «Считаю, что Пудышев вышел вовремя, тогда, когда надо. Меня все упрекают, считают, что это клоунада. А я так не считаю. Это человек, который заслужил попадания в книгу рекордов Гиннеса. Народ его поддержал. Я выпустил Пудышева не в середине игры. Он мог выйти либо когда мы уверенно побеждаем, либо в такой ситуации, какая была в Борисове. Жаль, Хващинский не дал возможность Пудышеву забить. Умные поймут, что это не издевательство ни над футболом, ни над соперником. Пудышев вышел ради рекорда».