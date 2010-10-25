Спартаковец Паршивлюк до следующего года уже не выйдет на поле
25 октября 2010, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]
Защитник московского "Спартака" Сергей Паршивлюк не сможет выйти на поле в оставшихся матчах нынешнего года, сообщает официальный сайт красно-белых.
21-летний Паршивлюк, недавно впервые получивший вызов в сборную России, получил повреждение в матче 25-го тура чемпионата России против новосибирской "Сибири" (0:0). Медобследование показало, что у него серьезное повреждение связочного аппарата правого коленного сустава. В ближайшее время ему будет сделана операция в Германии. Сроки реабилитации станут известны позднее, но в нынешнем сезоне тренерский штаб "Спартака" рассчитывать на него уже не сможет.
На следующей неделе спартаковцам предстоит матч Лиги чемпионов с "Челси" в Лондоне.