Аршавин: «Мы продолжаем гонку за «Челси»

Нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал для своего официального сайта субботний матч 9-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (3:0):

«У них был неплохой момент в самом начале встречи, когда нас выручил вратарь. А дальше все решило удаление их человека. Нам оставалось лишь суметь реализовать это численное преимущество. Что мы в принципе и сделали. Не могу сказать, что это было легко. На протяжении всего первого тайма хозяева поля проявляли характер, сражались на каждом участке поля. Предполагаю, что так бы и продолжалось дальше до самого конца встречи, если бы мы не забили второй гол.

Они играли по-спортивному зло, опасно атаковали. Если бы они смогли поразить наши ворота, нам пришлось бы играть гораздо сложнее. А сейчас уже можно позволить себе с удовольствием взглянуть на результат этого матча, просто порадоваться важной победе. Мы использовали свои моменты, поэтому и победили так крупно. Мы продолжаем гонку за «Челси». И сейчас нам необходимо продолжать играть с таким же настроением и желанием побеждать в каждом матче и в каждом турнире. Что мы постараемся сделать уже в ближайшем матче в среду».