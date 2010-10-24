Чемпионат России, 25-й тур: результаты игр
24 октября 2010, 21:53 [ «Аргументы Недели» ]
В чемпионате России по футболу сыграны все матчи 25-го тура. Приводим результаты игр.
Анжи – Зенит – 3:3
Голы: 1:0 – Голенда (3), 1:1 – Данни (8), 1:2 – Зырянов (40), 1:3 – Данни (63), 2:3 – Жосан (79), 3:3 – Бакаев (90).
Ростов – Крылья Советов – 1:2
Голы: 0:1 – Джорджевич (10), 1:1 – Адамов (37), 1:2 – Яковлев (70).
Сибирь – Спартак – 0:0
Алания – Динамо – 0:0
Спартак Нальчик – Томь – 2:1
Голы: 0:1 – Стариков (55), 1:1 – Дядюн (60), 2:1 – Сирадзе (90+3).
Сатурн – Терек – 1:0
Гол: 1:0 – Сапета (79).
Амкар – Локомотив – 1:2
Голы: 1:0 – Топчу (22), 1:1 – Алиев (78, пенальти), 1:2 – Родолфо (88).
Удаление: Черенчиков (87).
ЦСКА – Рубин – 0:0