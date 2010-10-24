"Манчестер Сити" - "Арсенал" – 0:3! У Аршавина – голевая передача (ВИДЕО)

Лондонский "Арсенал" разгромил "Манчестер Сити" со счетом 3:0 на его поле в центральном матче 9-го тура чемпионата Англии по футболу. На счету Андрея Аршавина – одна голевая передача.

"Горожане" уже на 5-й минуте остались вдесятером. Сеск Фабрегас бросил в прорыв Маруана Шамаха, которого сбил Дедрик Боята. Арбитр показал защитнику красную карточку за фол "последней надежды".

На 20-й минуте "Арсенал" повел в счете. Самир Насри, сыграв в стеночку с Аршавиным, пробил мимо вратаря "Сити" Джо Харта. Под занавес первого тайма "канониры" получили право на пенальти, но Харт блестяще парировал удар Фабрегаса.

После перерыва «Арсенал» довел дело до разгрома. На 66-й минуте отличился Александр Сонг, а на 88-й - Николас Бендтнер. Аршавин покинул поле на 70-й минуте, уступив место Томашу Росицки.