Чемпионат России. «Амкар» - «Локомотив» - 1:2 (ВИДЕО)

Московский "Локомотив" добился волевой победы со счетом 2:1 в Перми над местным "Амкаром" в матче 25-го тура чемпионата России.

В первом тайме Андрей Топчу вывел "Амкар" вперед (22-я минута), но гостям удалось забить два гола в концовке игры. Сначала Александр Алиев реализовал пенальти (78), а затем отличился Родолфо (88). Пермяки завершали встречу вдесятером из-за удаления Ивана Черенчикова, который получил две желтые карточки.

"Локомотив" набрал 39 очков и сравнялся по этому показателю со "Спартаком" из Нальчика. Команды делят пятое-шестое места в чемпионате. "Амкар", в активе которого 22 очка, находится в зоне вылета, занимая 15-ю строчку.