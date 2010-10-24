Слуцкий: «ЦСКА не смог обыграть «Рубин» из-за плотного графика» (ВИДЕО)

Насыщенный график московского ЦСКА в чемпионате России по футболу и Лиге Европы стал причиной не слишком выразительной игры армейцев в домашнем матче 25-го тура премьер-лиги против казанского "Рубина" (0:0), заявил после игры наставник красно-синих Леонид Слуцкий.

В четверг ЦСКА ярко играл на выезде против "Палермо" в розыгрыше Лиги Европы и одержал победу над итальянским клубом со счетом 3:0.

"Мы закончили матч с "Палермо" по сути в час ночи пятницы, а уже в два часа дня в воскресенье снова вышли на поле, - сказал Слуцкий после игры. - Конечно, "Рубин" тоже играет в еврокубках, но все же сутки разницы играют довольно большую роль. Сложно предъявить какие-то претензии игрокам, на мой взгляд, достаточно качественно сыграли. Игрокам группы атаки не хватило свежести. К сожалению, нам не удалось реализовать два самых ярких, по моему мнению, момента, созданных Вагнером и Нецидом".