У полузащитника "Саламанки" Мигеля Гарсия случился инфаркт во время выездного матча второго дивизиона чемпионата Испании по футболу против "Бетиса".

Медицинская служба тут же прибегла к дефибрилляции. 31-летний игрок был доставлен в местную больницу и сейчас находится в стабильном состоянии. До понедельника Мигель Гарсия останется в реанимации под пристальным наблюдением медиков. Такое решение было принято из соображений предосторожности.

За последние несколько лет в Испании из-за сердечных приступов умерли два футболиста - защитник "Эспаньола" Дани Харке и полузащитник "Севильи" Антонио Пуэрта. Из-за проблем с сердцем был вынужден завершить карьеру полузащитник мадридского "Реала" Рубен де ла Ред.