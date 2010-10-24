ПСВ "Эйндховен" разгромил "Фейеноорд" в матче 10-го тура чемпионата Голландии по футболу с удивительным для столь титулованного соперника счетом 10:0.

После первого тайма счет был лишь 2:0 в пользу ПСВ. На 24-й минуте отличился Джонатан Рейс, а через семь минут роттердамцы остались в меньшинстве. Защитник Кельвин Леердам получил вторую желтую карточку и покинул поле.

За оставшееся игровое время по дублю в ворота "Фейенорда" оформили Балаш Джуджак и Джермейн Ленс. Рейс в итоге отметился хет-триком. Также забивали Ола Тойвонен, Ибрагим Афеллай и Орландо Энгелаар.

"Фейеноорд" - 14-кратный чемпион страны, но его последний датирован 1999 годом, а сейчас он занимает лишь 16-е место в первенстве.