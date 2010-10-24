Чемпионат России. «Анжи» вырвал ничью у «Зенита» - 3:3! (ВИДЕО)

Питерский "Зенит" сыграл лишь вничью 3:3 с махачкалинским "Анжи" в 25-м туре чемпионата России по футболу, несмотря на то что до 80-й минуты встречи имел перевес в два мяча.

Нападающий "Анжи" Ян Голенда отличился уже на 2-й минуте встречи, но на 9-й минуте Данни сравнял счет, а Константин Зырянов на 40-й минуте вывел питерцев вперед. Во втором тайме Данни сделал дубль на 64-й минуте. На 80-й минуте игрок "Анжи" Николай Жосан сократил преимущество "Зенита", а точный удар Михаила Бакаева на 90-й минуте встречи принес "Анжи" ничью в игре с лидером чемпионата.