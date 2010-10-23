Чемпионат России, 25-й тур: расписание матчей и трансляций

Приводим расписание матчей и трансляций 25-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет в выходные. Столичный ЦСКА и казанский "Рубин" встретятся в воскресенье в Москве в центральном матче тура, который во многом станет решающим в борьбе за серебряные медали.

СИБИРЬ - СПАРТАК

23 октября. Новосибирск. Стадион "Спартак". 11.45 (НТВ Плюс Наш футбол)

АЛАНИЯ - ДИНАМО

23 октября. Владикавказ. Стадион "Спартак". 14.00 (НТВ Плюс Наш футбол)

СПАРТАК Нч - ТОМЬ

23 октября. Нальчик. Стадион "Спартак". 16.15 (НТВ Плюс Наш футбол)

САТУРН - ТЕРЕК

23 октября. Раменское. Стадион "Сатурн". 18.30 (НТВ Плюс Наш футбол. Спорт HD)

АМКАР - ЛОКОМОТИВ

24 октября. Пермь. Стадион "Звезда". 12.00 (НТВ Плюс Наш футбол)

ЦСКА - РУБИН

24 октября. Химки. Стадион "Арена Химки". 14.10 (Первый канал. НТВ Плюс Наш футбол)

АНЖИ - ЗЕНИТ

24 октября. Махачкала. Стадион "Динамо". 16.30 (НТВ Плюс Наш футбол. Россия 2 - 22.20, запись)

РОСТОВ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

24 октября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2". 18.45 (НТВ Плюс Наш футбол)