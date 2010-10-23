Алекс не сыграет из-за травмы еще в трех матчах «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Алекс Мескини, пропустивший из-за травмы матч Лиги чемпионов по футболу с «Челси» в Лужниках, пропустит три ближайших игры в чемпионате России – с «Сибирью», «Зенитом» и «Ростовом».

«Я полностью посвящаю себя выздоровлению. Мне было сложно не принять участия в матче против «Челси». Также сложно будет не сыграть во встречах чемпионата России. По мнению врачей, сумею восстановиться только к ответной игре в Лиге чемпионов с лондонцами. Сделаю все возможное, чтобы это произошло», – цитирует Алекса ESPN.com.br.