Россия отозвала свою заявку на проведение ЧМ-2022

Россия официально отозвала заявку на проведение чемпионата мира 2022 года, сообщает пресс-служба РФС. При этом наша страна остается претендентом на ЧМ-2018.

По правилам ФИФА, два мундиаля подряд не могут пройти на одном континенте. А поскольку все идет к тому, что 2018-й год будет «европейским» (это стало окончательно ясно после снятия США своей заявки на этот год), Россия в любом случае не получила бы ЧМ-2022.

Таким образом, на турнир 2018 года поданы четыре европейских заявки – от России, Англии, Португалии/Испании и Голландии/Бельгии.