«Локомотив» готов купить Жиркова у «Челси» за 15 млн. евро
22 октября 2010, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]
Руководство московского футбольного клуба «Локомотив» предложило лондонскому «Челси» 15 миллионов евро за полузащитника сборной России Юрия Жиркова, сообщает Lifesports.
Возможно, сумма, предложенная «Локомотивом», и устроит «Челси», хотя она на шесть миллионов евро меньше, чем та, которую пришлось выложить «Аристократам» за Жиркова в 2009-м году. С другой стороны, она на два миллиона больше, чем сумма в которую оценивают сейчас Юрия футбольные маркетологи.