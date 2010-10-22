«Локомотив» готов купить Жиркова у «Челси» за 15 млн. евро

Руководство московского футбольного клуба «Локомотив» предложило лондонскому «Челси» 15 миллионов евро за полузащитника сборной России Юрия Жиркова, сообщает Lifesports.

Возможно, сумма, предложенная «Локомотивом», и устроит «Челси», хотя она на шесть миллионов евро меньше, чем та, которую пришлось выложить «Аристократам» за Жиркова в 2009-м году. С другой стороны, она на два миллиона больше, чем сумма в которую оценивают сейчас Юрия футбольные маркетологи.