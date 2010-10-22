Харьковский "Металлист" одержал очень важную победу в борьбе за одно из первых двух мест в группе I Лиги Европы. Он победил в домашнем матче 3-го тура итальянскую «Сампдорию» со счетом 2:1.

Это была не просто победа, а волевая. Или даже суперволевая, учитывая, что почти 40 минут во втором тайме хозяевам пришлось играть в меньшинстве – в результате удаления Тайсона на 56-й минуте.

Голы забили: Коман, 32 (0:1); Тайсон, 38 (1:1); Хавьер, 73 (2:1).