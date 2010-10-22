Спаллетти: «Нам непростительно создавать 10-15 моментов, чтобы забить два гола»

Главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти после победы над «Хайдуком» (2:0) в 3-м туре групповой стадии Лиги Европы покритиковал своих игроков за недостаточно высокую реализацию голевых моментов.

«Это очень важная победа над хорошим соперником. Наша команда играла очень хорошо, хорошо действовала на поле – за исключением нескольких моментов, в частности, когда мы теряли баланс и пропустили несколько необязательных контратак, оставив сопернику достаточно пространства. Но это не значит, что мы провели плохой матч, наоборот – мы провели очень хороший матч, но могли и не допускать этих ошибок.

Что касается реализации голевых моментов, то надо вбить себе в голову, что должны лучше реализовывать моменты, мы должны быть злее в завершающей стадии атаки. Такая команда, как мы, не должна создавать 10-15 моментов, чтобы забить два гола. Мы должны создавать полмомента и забивать гол – у нас есть необходимый класс для этого», - приводит слова Спаллетти Sports.ru.