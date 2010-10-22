Слуцкий: «Впечатление, что ЦСКА все дается легко - обманчивое» (ВИДЕО)

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий признался в эфире «НТВ-Плюс» после победы над «Палермо» (3:0) в 3-м туре групповой стадии Лиги Европы, что победы даются команде не так легко, как может показаться, исходя из результатов:

«Безусловно, в первом тайме игра была равная. Очень сложно иметь тотальное преимущество с такой командой, к тому же на выезде. Я бы отметил тот факт, что после незабитого пенальти было опасение, что соперник перехватит инициативу. Рад, что мы это безболезненно преодолели.

Я бы не сказал, что происходит что-то сверхъестественное. Каждый следующий матч для нас важнее предыдущего. Это обманчивое впечатление, что нам все легко дается. И сегодня была тяжелая игра, и в Грозном была тяжелая игра, и со «Спартой». Просто так получается, что в таких тяжелых, равных матчах нам удается реализовывать свои моменты и выигрывать».