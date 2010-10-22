Лига Европы: все результаты 3-го тура
22 октября 2010, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]
В Лиге Европы по футболу сыграны матчи 3-го тура. Таким образом, в групповом турнире пройдена ровно половина пути. Приводим результаты игр.
Группа А
Манчестер Сити Англия – Лех Польша – 3:1 (2:0, 1:1)
Голы: 1:0 – Адебайор (13), 2:0 – Адебайор (25), 2:1 – Тшибамба (50), 3:1 – Адебайор (73).
Ред Булл Зальцбург Австрия – Ювентус Италия – 1:1 (1:0, 0:1)
Голы: 1:0 – Швенто (36), 1:1 – Красич (48).
Группа B
Арис Греция – Байер Германия – 0:0 (0:0, 0:0)
Атлетико Испания – Русенборг Норвегия – 3:0 (1:0, 2:0)
Голы: 1:0 – Годин (17), 2:0 – Агуэро (66), 3:0 – Коста (78).
Группа C
Спортинг Португалия – Гент Бельгия – 5:1 (4:1, 1:0)
Голы: 1:0 – Саломау (7), 2:0 – Лиедсон (13), 2:1 – Вильс (16), 3:1 – Лиедсон (27), 4:1 – Манише (37), 5:1 – Поштига (60).
Лилль Франция – Левски София Болгария – 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – Чеджу (50).
Группа D
Динамо Загреб Хорватия – Брюгге Бельгия – 0:0 (0:0, 0:0)
Вильярреал Испания – ПАОК Греция – 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – М. Рубен (38).
Группа E
АЗ Алкмар Нидерланды – Динамо Киев Украина – 1:2 (1:2, 0:0)
Голы: 0:1 – Милевский (16), 1:1 – Фалкенбург (35), 1:2 – Хачериди (39).
Шериф Молдавия – БАТЭ Белоруссия – 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 – Сосновский (9).
Группа F
Зенит Россия – Хайдук Сплит Хорватия – 2:0 (1:0, 1:0)
Голы: 1:0 – Бухаров (24), 2:0 – Данни (68).
Андерлехт Бельгия – АЕК Греция – 3:0 (1:0, 2:0)
Голы: 1:0 – Буссуфа (31), 2:0 – Лукаку (71), 3:0 – Юхас (75).
Группа G
Палермо Италия – ЦСКА Россия – 0:3 (0:1, 0:2)
Голы: 0:1 – Думбия (34), 0:2 – Думбия (59), 0:3 – Нецид (82).
Спарта Прага Чехия – Лозанна Швейцария – 3:3 (3:1, 0:2)
Голы: 0:1 – Меоли (6), 1:1 – Вилфрид (10), 2:1 – Кучка (21), 3:1 – Вилфрид (24), 3:2 – Стойбле (75), 3:3 – Сильвио (90).
Группа H
Штутгарт Германия – Хетафе Испания – 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – Марика (29).
Янг Бойз Швейцария – Оденсе Дания – 4:2 (2:0, 2:2)
Голы: 1:0 – Нцама (25), 2:0 – Суттер (34), 2:1 – Утака (48), 3:1 – Деген (61), 4:1 – Лулич (74), 4:2 – Соренсен (84, пенальти).
Группа I
Дебрецен Венгрия – ПСВ Нидерланды – 1:2 (1:1, 0:1)
Голы: 1:0 – Мижадиноски (35), 1:1 – Энгелар (40), 1:2 – Рейс (66).
Металлист Украина – Сампдория Италия – 2:1 (1:1, 1:0)
Голы: 0:1 – Коман (32), 1:1 – Барселлос (38), 2:1 – Клейтон Шавьер (73).
Группа J
Боруссия Д Германия – ПСЖ Франция – 1:1 (0:0, 1:1)
Голы: 1:0 – Шахин (50, пенальти), 1:1 – Шантом (87).
Карпаты Украина – Севилья Испания – 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 – Кануте (34).
Группа K
Утрехт Нидерланды – Стяуа Румыния – 1:1 (0:0, 1:1)
Голы: 1:0 – Дюплан (60), 1:1 – Шут (75, автогол).
Наполи Италия – Ливерпуль Англия – 0:0 (0:0, 0:0)
Группа L
ЦСКА София Болгария – Рапид Вена Австрия – 0:2 (0:2, 0:0)
Голы: 0:1 – Веннегор оф Хесселинк (28), 0:2 – Хоффманн (32).
Бешикташ Турция – Порту Португалия – 1:3 (0:1, 1:2)
Голы: 0:1 – Фалькао Гарсиа (26), 0:2 – Халк (59), 0:3 – Халк (77), 1:3 – Бобо (90).