Лига Европы. "Зенит" - "Хайдук" - 2:0 (ВИДЕО)
21 октября 2010, 23:17 [ «Аргументы Недели» ]
Санкт-петербургский "Зенит" победил в домашнем матче группового раунда Лиги Европы хорватский "Хайдук" 2:0.
"Зенит" забил по голу в каждом тайме. Отличились Александр Бухаров, заменивший на острие атаки Александра Кержакова, и Данни.
В проходившем параллельно поединке двух других участников группы G "Андерлехт" в Брюсселе разгромил афинский АЕК со счетом 3:0. Таким образом, после матчей третьего круга "Зенит" уверенно лидирует в группе, набрав 9 очков. Соперники нашей команды имеют в своем активе по три очка.