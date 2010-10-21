Санкт-петербургский "Зенит" победил в домашнем матче группового раунда Лиги Европы хорватский "Хайдук" 2:0.

"Зенит" забил по голу в каждом тайме. Отличились Александр Бухаров, заменивший на острие атаки Александра Кержакова, и Данни.

В проходившем параллельно поединке двух других участников группы G "Андерлехт" в Брюсселе разгромил афинский АЕК со счетом 3:0. Таким образом, после матчей третьего круга "Зенит" уверенно лидирует в группе, набрав 9 очков. Соперники нашей команды имеют в своем активе по три очка.