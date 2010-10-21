Лига чемпионов. "Интер" - "Тоттенхэм" – первый тайм 4:0, итог 4:3! (ВИДЕО)
21 октября 2010, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]
Самый интересный матч дня в Лиге чемпионов был сыгран в Милане. Там уже к 14-й минуте "Интер" забил три мяча в ворота "Тоттенхэма", воспользовавшись удалением вратаря соперников Эурельо Гомеса уже на 7-й минуте.
Далее в первом тайме «интеристы» довели свое преимущество до 4:0. Казалось, дело сделано. Ан нет. Во втором тайме «Тоттенхэм» неожиданно резво пошел отыгрываться, и «Интер» умудрился трижды пропустить от одного и того же игрока - Гарета Бэйла (на фото). Волнительный триллер завершился со счетом 4:3.