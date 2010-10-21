Самый интересный матч дня в Лиге чемпионов был сыгран в Милане. Там уже к 14-й минуте "Интер" забил три мяча в ворота "Тоттенхэма", воспользовавшись удалением вратаря соперников Эурельо Гомеса уже на 7-й минуте.

Далее в первом тайме «интеристы» довели свое преимущество до 4:0. Казалось, дело сделано. Ан нет. Во втором тайме «Тоттенхэм» неожиданно резво пошел отыгрываться, и «Интер» умудрился трижды пропустить от одного и того же игрока - Гарета Бэйла (на фото). Волнительный триллер завершился со счетом 4:3.



