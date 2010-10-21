Тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев заявил на пресс-конференции после окончания матча группового этапа Лиги Чемпионов с "Панатинаикосом" в Афинах, что не удовлетворен безголевой ничьей.

"Со стандартных положений были моменты. Но в целом нет удовлетворения. Давления в штрафной не хватило", - сказал Бердыев.

Он отметил, что "Рубин" достаточно уверенно выдерживал давление "Панатинаикоса" на последних минутах встречи, когда афинский клуб обосновался в штрафной казанцев. "Я бы не сказал, что "Панатинаикос" имел преимущество", - уточнил Бердыев.

На вопрос, насколько осложнились турнирные шансы "Рубина", получившего лишь два очка в трех играх, наставник ответил короткой фразой: "Еще вся борьба впереди".