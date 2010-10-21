Лига чемпионов: все результаты игрового дня 20 октября

В Лиге чемпионов по футболу сыграны матчи 3-го тура в группах с А по D. Таким образом, в групповом турнире пройдена ровно половина пути. Приводим результаты игр.

Группа А

"Интер" - "Тоттенхэм" 4:3 (4:0)

Голы: Дзанетти, 2 (1:0); Это`О, 10 (пенальти) (2:0); Станкович, 14 (3:0); Это`О, 34 (4:0); Бэйл, 52 (4:1); Бэйл, 90 (4:2); Бэйл, 91 (4:3)

"Твенте" - "Вердер" 1:1 (0:0)

Голы: Янсен Т., 75 (1:0); Арнаутович, 80 (1:1)

Группа В

"Шальке" - "Хапоэль Т-А" 3:1 (1:0)

Голы: Рауль, 3 (1:0); Рауль, 58 (2:0); Хурадо, 68 (3:0); Шехтер Э., 90 (3:1)

"Лион" - "Бенфика" 2:0 (1:0)

Голы: Бриан, 21 (1:0); Лисандро, 51 (2:0)

Группа С

"Рейнджерз" - "Валенсия" 1:1 (1:0)

Голы: Эду, 34 (1:0); Эду, 47 (автогол) (1:1)

"Манчестер Юнайтед" - "Бурсаспор" 1:0 (1:0)

Голы: Нани, 7 (1:0)

Группа D

"Панатинаикос" - "Рубин" 0:0 (0:0)

"Барселона" - "Копенгаген" 2:0 (1:0)

Голы: Месси, 19 (1:0); Месси, 90 (2:0)



