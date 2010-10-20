Мадридский "Реал" убедительно доказал, что в группы G Лиги чемпионов ему нет равных. В поединке третьего тура подопечные Жозе Моуриньо переиграли дома итальянский "Милан" - 2:0.

В течение одной 13-й минуты "сливочные" дважды поразили ворота соперника. Сначала Криштиану Роналду "пробил" стенку, составленную из игроков "Милана". А уже в следующей атаке португалец ассистировал Озилу.

Это был ошеломляющий двойной удар, от которого гости так и не пришли в себя. "Реал" набрал максимальное количество очков после трех туров. Борьбу за вторую путевку в плей-офф поведут "Милан" и "Аякс", на счету которых по четыре очка.