Лига чемпионов: все результаты игрового дня 19 октября

В Лиге чемпионов по футболу сыграны матчи 3-го тура в группах с E по H. Приводим результаты матчей.

Группа Е

Бавария Германия – ЧФР Румыния – 3:2

Голы: 0:1 – Феррейра Соуза (28), 1:1 – Феррейра Соуза (32, автогол), 2:1 – Панин (37, автогол), 3:1 – Гомес (77), 3:2 – Кулио (86).

Рома Италия – Базель Швейцария – 1:3

Голы: 0:1 – Фрай (12), 1:1 – Боррьелло (21), 1:2 – Инкум (43), 1:3 – Таварес Варела (90).

Положение команд: Бавария – 9 очков, Базель – 3, ЧФР – 3, Рома – 3.

Группа G

Реал Испания – Милан Италия – 2:0

Голы: 1:0 – Роналду (13), 2:0 – Озил (13).

Аякс Нидерланды – Осер Франция – 2:1

Голы: 1:0 – де Зеув (7), 2:0 – Суарес (41), 2:1 – Бирса (57).

Положение команд: Реал – 9, Милан – 4, Аякс – 4, Осер – 0.

Группа F

Спартак Россия – Челси Англия – 0:2

Голы: 0:1 – Жирков (23), 0:2 – Анелька (43).

Марсель Франция – Жилина Словакия – 1:0

Гол: 1:0 – Диавара (48).

Положение команд: Челси – 9, Спартак – 6, Марсель – 3, Жилина - 0.

Группа Н

Арсенал Англия – Шахтер Украина – 5:1

Голы: 1:0 – А.Сонг (19), 2:0 – Насри (42), 3:0 – Фабрегас (60, пенальти), 4:0 – Уилшер (66), 5:0 – Шамах (69), 5:1 – Эдуардо (81).

Брага Португалия – Партизан Сербия – 2:0

Голы: 1:0 – Лима (35), 2:0 – Лейте Насименто (90).

Положение команд: Арсенал – 9, Шахтер – 6, Брага – 3, Партизан – 0.



