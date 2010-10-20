Футболист "Челси" и сборной России по футболу Юрий Жирков забил в матче группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (2:0) в Москве свой первый гол в официальных матчах за лондонский клуб.

Жирков открыл счет на 23-й минуте, а окончательный результат установил Николя Анелька за две минуты до перерыва.

"Хорошо, что забил, и хорошо, что именно здесь, - сказал Жирков после игры, - мяч хорошо лег на левую ногу".

Отвечая на вопрос, был ли он готов играть весь матч, Жирков сказал: "У нас много игроков травмировано, поэтому надо было быть полностью готовым отыграть все 90 минут. На это я и другие игроки команды и настраивались".

По мнению Жиркова, исход встречи со "Спартаком" предопределил его достаточно быстрый гол: "Нам очень важно, что мы забили быстрый гол, в середине первого тайма, это дало нам некоторое преимущество".