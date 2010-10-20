Черданцев: «Это был мастер-класс Карло Анчелотти»

Известный комментатор Георгий Черданцев, который вел репортаж с матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак – «Челси» (0:2) на «НТВ-Плюс», поделился мнением об игре.

«Сложно было комментировать. Сложно, когда после первого гола понимаешь, что игра сделана, и у российской команды нет буквально ни единого шанса спасти игру, но федеральный канал такое место, где необходимо держать аудиторию у экрана и никогда нельзя говорить, что игра сделана, что у наших шансов нет. Сложно было комментировать, понимая, что с определением «наши» в отношении этого матча далеко не все однозначно, понимая, что у «Челси» и лично у Жиркова в этом матче будет много поклонников.

На «Челси» надо равняться, но соперничать всерьез с клубом такого уровня «Спартаку» объективно не под силу. Это был мастер-класс Карло Анчелотти. И ничего в этом нет обидного.

Я не фанат «Челси», но наблюдение за этой командой на стадионе произвело на меня одно из самых больших футбольных впечатлений за последнее время. Это был почти безупречный футбол в исполнении команды, которая, заметьте, с уважением отнеслась к своему сопернику из России, сыграв по-настоящему, всерьез, особенно в первом тайме. А такое отношение к себе со стороны «Челси» это жирный плюс Карпину и его команде. Пожалуй, главный позитивный вывод из этого матча. А о минусах говорить не буду: уж больно хорошее зеркало было — всем все отлично видно», – рассказал Черданцев в своем блоге.