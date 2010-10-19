Чилаверт обиделся на «голодного парагвайца» и учинил драку в аэропорту (ВИДЕО)

Бывший вратарь сборной Парагвая по футболу Хосе Луис Чилаверт устроил драку со спортивным агентом Пабло Сейхасом в аэропорту Асунсьона.

Версии возникновения потасовки высказываются разные. Сейхас считает, что конфликт возник на финансовой почве. «Чилаверт потребовал меня отдать ему часть денег, заработанных на трансферах Роланда Сарате в мексиканский клуб и Себастьяна Ромеро – в греческий, но я ответил, что не причастен к этим переходам», – сказал он.

Чилаверт же заявил, что агент в аэропорту Буэнос-Айреса перед вылетом в Парагвай оскорбил его, назвав «голодным парагвайцем», и за это обидчик был наказан после прибытия в Асунсьон.

«Мне надоело, что в чужой стране они говорят все, что захотят, но у себя на родине я не собираюсь мириться с этим. Он ударил меня, но мой ответ получился уж точно более серьезным», – заявил Чилаверт в интервью.