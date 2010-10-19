В Воронеже в матче чемпионата второй лиги по футболу между местным "Факелом" и липецким "Металлургом" произошла крутая массовая драка, сообщает РИА Новости.

В ней приняли участие все полевые футболисты, запасные игроки, а также представители тренерских штабов обеих команд. В общем, все, кроме главных тренеров команд.

Драка возникла на 82-й минуте после того, как футболист команды гостей Юдин наступил, как свидетельствует протокол матча, на лежащего на газоне соперника. Матч был прерван на несколько минут и продолжен после того, как игроки "Металлурга" Юдин и Журавлев и футболист "Факела" Еремеев были удалены с поля. В итоге судья показал футболистам три красные и девять желтых карточек. Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1, что позволило им набрать 48 очков и за два тура до финиша переместиться на четвертую строчку в турнирной таблице.