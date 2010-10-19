Матч Лиги чемпионов «Спартак» - «Челси» – сегодня в прямом эфире канала НТВ

Сегодня канал НТВ покажет в прямом эфире матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между московским "Спартаком" и лондонским "Челси", который пройдет в Лужниках. Это будет матч лидеров группы F.

«Челси» прибыл в Москву в роли лидера национального чемпионата. Его предыдущий визит в Лужники завершился поражением в финале Лиги чемпионов 2008 года.

Трансляция поединка начнется в 20.15.