Руни больше не хочет играть за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни собирается покинуть команду, проинформировав руководство клуба, что не будет подписывать новый контракт, срок которого истекает через 20 месяцев, сообщает The Guardian.

Ранее исполнительный директор «МЮ» Дэвид Гилл заявлял, что Руни подпишет новый контракт после ЧМ-2010. Клуб был готов сделать англичанина самым высокооплачиваемым игроком в команде с окладом 150 тысяч фунтов стерлингов.

Предполагается, что решение покинуть манчестерский клуб связано с разногласиями между нападающим и главным тренером Алексом Фергюсоном: отношения между ними изменились после публикаций в английских таблоидах о личной жизни Руни, совпавших с резкой потерей формы футболиста.