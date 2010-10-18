Чемпионат России: лучшие бомбардиры после 24 туров
18 октября 2010, 08:19 [ «Аргументы Недели» ]
Нападающий «Спартака» Веллитон по-прежнему возглавляет конкурс бомбардиров чемпионата России по футболу после 24-го тура. На его счету 16 мячей.
Список лучших бомбардиров первенства выглядит так.
16 - Веллитон («Спартак»),
13 - Алиев («Локомотив»),
11 - Корниленко («Рубин»),
10 - Кержаков («Зенит»),
8 – Дядюн («Спартак-Нальчик»), Кириченко («Сатурн»), Асильдаров («Терек»), Дзюба («Томь»),
7 - Медведев («Рубин»), Адамов («Ростов»), Данни («Зенит»), Кураньи («Динамо»).