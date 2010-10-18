Чемпионат России по футболу: результаты 24-го тура
18 октября 2010, 08:14 [ «Аргументы Недели» ]
Приводим результаты игр 24-го тура чемпионата России по футболу. Неожиданностей не произошло. Все лидеры одержали очередные победы.
Терек – ЦСКА – 0:3
Голы: 0:1 – Думбия (18), 0:2 – Вагнер Лав (76), 0:3 – Хонда (90+3).
Динамо – Анжи – 4:0
Голы: 1:0 – Кураньи (37, пенальти), 2:0 – Фернандес (40), 3:0 – Чеснаускис (77), 4:0 – Воронин (90+2, пенальти).
Крылья Советов – Сибирь – 1:1
Голы: 0:1 – Ойеволе (41), 1:1 – Яковлев (48).
Локомотив – Спартак Нальчик – 1:0
Гол: 1:0 – Сычев (70).
Спартак – Алания – 3:0
Голы: 1:0 – Ари (24), 2:0 – Алекс (39), 3:0 – Иванов (52, автогол).
Томь – Сатурн – 2:2
Голы: 1:0 – Дзюба (18), 1:1 – Каряка (25), 2:1 – Дзюба (56), 2:2 – Топич (66).
Зенит – Амкар – 2:0
Голы: 1:0 – Кержаков (49), 2:0 – Широков (64, пенальти).
Рубин – Ростов – 2:1
Голы: 0:1 – Павленко (3), 1:1 – Натхо (10), 2:1 – Мартинс (12).