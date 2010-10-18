Чемпионат России: турнирная таблица после 24-го тура

Публикуем таблицу чемпионата России по футболу после матчей 24-го тура. «Зенит» продолжает уверенно лидировать, опережая «Рубин» на 6 очков и имея два матча в запасе.

1. "Зенит" - 56 очков (22 игры),

2. "Рубин" - 50 (24),

3. ЦСКА - 48 (22),

4. "Спартак" Москва - 39 (23),

5. "Спартак" Нальчик - 36 (24),

6. "Локомотив" - 36 (24),

7. "Ростов" - 33 (24),

8. "Динамо" - 32 (23),

9. "Терек" - 31 (24),

10. "Томь" - 27 (24),

11. "Сатурн" - 25 (24),

12. "Анжи" - 23 (24),

13. "Алания" - 23 (24),

14. "Крылья Советов" - 23 (24),

15. "Амкар" - 22 (24),

16. "Сибирь" - 17 (24).



