Чемпионат России: турнирная таблица после 24-го тура
18 октября 2010, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]
Публикуем таблицу чемпионата России по футболу после матчей 24-го тура. «Зенит» продолжает уверенно лидировать, опережая «Рубин» на 6 очков и имея два матча в запасе.
1. "Зенит" - 56 очков (22 игры),
2. "Рубин" - 50 (24),
3. ЦСКА - 48 (22),
4. "Спартак" Москва - 39 (23),
5. "Спартак" Нальчик - 36 (24),
6. "Локомотив" - 36 (24),
7. "Ростов" - 33 (24),
8. "Динамо" - 32 (23),
9. "Терек" - 31 (24),
10. "Томь" - 27 (24),
11. "Сатурн" - 25 (24),
12. "Анжи" - 23 (24),
13. "Алания" - 23 (24),
14. "Крылья Советов" - 23 (24),
15. "Амкар" - 22 (24),
16. "Сибирь" - 17 (24).