«Кубань» оформила выход в премьер-лигу за 4 тура до финиша

Краснодарская «Кубань» досрочно, за 4 тура до финиша первого дивизиона обеспечила себе выход в футбольную премьер-лигу России.

Это стало известно после ее сегодняшней победы в 36-м туре над «Жемчужиной-Сочи». «Кубань» набрала 76 очков и опережает ближайших преследователей на 12 баллов, однако двум нижегородским командам предстоит встреча между собой.

Напомним, что в прошлом сезоне «Кубань» покинула высший российский дивизион.