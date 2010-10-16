Питерский "Зенит" победил на своем поле пермский "Амкар" со счетом 2:0 в матче чемпионата России по футболу. Голы забили Александр Кержаков (49-я минута) и Роман Широков (63, с пенальти).

Подопечные Лучано Спаллетти получили преимущество в одного игрока в концовке первого тайма, когда на 43-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Амкара" Дмитрий Белоруков. На 54-й минуте еще одну красную карточку в составе "Амкара" получил Виталий Федорив.

"Зенит" упрочнил лидерство в премьер-лиге, набрав 57 очков.