Вратарь украинской «молодежки» напился на радостях и попал в милицию

Вратарь молодежной сборной Украины Денис Бойко угодил в милицейское отделение в состоянии алкогольного опьянения, когда праздновал успех команды в стыковых матчах с Голландией за попадание в финальную часть Евро-2011, сообщает Sport.ua со ссылкой на источник в МВД Украины.

Бойко был задержан за то, что неадекватно вел себя, находясь в нетрезвом состоянии. Это уже не первый случай, когда он фигурирует в сводках милицейских новостей – в августе появилась информация о том, что его подозревают в избиении человека.



