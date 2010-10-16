"Ливерпуль" хочет купить Кержакова

Английский "Ливерпуль" выразил заинтересованность в форварде петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Александра Кержакова, сообщает "Спорт-Экспресс".

Кержаков вошел в число главных претендентов на усиление атаки "Ливерпуля" во время зимнего трансферного окна. Представители клуба присутствовали на матче Ирландия – Россия, в котором он забил один из трех голов россиян.

Сделка может стать одной из первых серьезных покупок новых владельцев "Ливерпуля", компании New England Sports Ventures, которая официально приобрела клуб у американских бизнесменов Тома Хикса и Джорджа Джиллетта за 300 миллионов фунтов и пообещала выделить до 20 миллионов на покупку новых игроков в зимнюю трансферную кампанию.