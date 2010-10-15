Футболисту французского клуба "Сошо" Марвину Мартину пришлось принести извинения любительскому футбольному клубу "Пари Фут Гей".

В этой команде, как нетрудно догадаться из названия, собраны исключительно представители сексуальных меньшинств. В недавнем интервью официальному сайту "Сошо" Мартин заявил, что никогда бы не смог играть в такой команде, ко всему прочему выходящей на поле в розовой форме. Слова были признаны крамольными. "Толерантность и взаимоуважение очень много значат в спорте", - признал раскаявшийся Мартин.

"Пари Фут Гей" попал на страницы мировой прессы в сентябре 2010 года, когда любительский клуб "Кретей" отказался играть с ним в розыгрыше Кубка по религиозным убеждениям.