«Челси» купил 11-летнего форварда-вундеркинда

Лондонский «Челси» подписал контракт с форвардом Майклом Гьяси, которому всего …11 лет, сообщает The Guardian.

Темнокожий вундеркинд родился в Германии, а два последних года провел в Англии, в академии клуба «Нортхэмптон». Скауты «Челси» заметили и оценили его около года назад, когда команды встречались между собой. Клуб Романа Абрамовича заплатил за него 10 тысяч фунтов. Кроме того, он будут выплачивать различные бонусы.

Букмекерская контора Ladbrokes уже принимает ставки на то, что Гьяси дебютирует в команде в 16-летнем возрасте (коэффициент составляет 51,0). Кроме того, можно поставить на то, что он будет лучшим бомбардиром премьер-лиги до 2020 года (101,0).

«С учетом разговоров о том, что Дрогба однажды вернется в «Марсель», идет поиск его преемников. Если половина из того, что говорят о Дьяши является правдой, то его ждет очень яркое будущее», – говорит пресс-атташе Ladbrokes Алекс Донахью.